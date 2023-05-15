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Франция

15 мая, 08:52

Вице-президент «Барселоны» ждет возвращения Месси в команду

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте поделился мнением о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в клуб.

«Месси является очень хорошим другом для парней, которые сейчас отмечают чемпионство. Уверен, он рад за них. Мне бы очень хотелось, чтобы Лионель вернулся», — передает слова функционера журналист Фабрицио Романо.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона.

В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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