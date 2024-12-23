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Кафанов: «За полгода у Сафонова получилось даже больше, чем мы все ожидали»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«За эти полгода у Матвея получилось даже больше, чем мы все ожидали, потому что он уже успел сыграть во всех турнирах: и в чемпионате, и в Кубке, и в Лиге чемпионов. Он сумел зарекомендовать себя достойным конкурентом Доннаруммы. Думаю, они уже на одном уровне. За эти полгода было все, чего только можно пожелать», — сказал Кафанов «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний российский голкипер провел 8 матчей в составе «ПСЖ».

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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