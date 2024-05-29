Кафанов: «Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнение о том, как сложится карьера голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Могу ошибаться, но я верю, что у Матвея должно сложиться. Скорее не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ». Не могу объяснить, откуда такая уверенность. Итальянская школа вратарей отличается от нашей. Например, в ситуациях, когда нападающий с вратарем оказываются с глазу на глаз, итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полет мяча и смотреть только на него. Думаю, как минимум в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами, а в остальном — не хуже», — приводит слова Кафанова Sport24.

Ранее сообщалось, что контракт россиянина с парижским клубом будет рассчитано до лета 2029 года. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.