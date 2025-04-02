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Франция

2 апреля, 17:15

Кафанов: «Если чемпионство «ПСЖ» случится, золотая медаль Сафонова будет заслуженной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Reuters
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном чемпионстве «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

«Матвей провел на поле не много матчей, но и не мало. Он первый сезон находится в таком большом клубе. При этом уже внес свой вклад в ожидаемое чемпионство — выручал команду в матчах, где парижане побеждали с минимальным перевесом. Матвей принес очки, которые сейчас помогают его клубу уверенно идти к чемпионству. И если это случится, золотая медаль чемпиона Франции будет для нашего вратаря заслуженной. У «ПСЖ» сейчас два полноценных вратаря, тренеры видят в Матвее голкипера такого же уровня, как и Доннарумма», — сказал Кафанов «СЭ».

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В 27-м туре лиги 1 «ПСЖ» на выезде разгромил «Сент-Этьен» (6:1). Сафонов отыграл в составе «парижан» весь матч. Команда могла оформить досрочный чемпионский титул в случае ничьей между «Монако» и «Ниццей», однако игра завершилась победой монегасков со счетом 2:1.

5 апреля парижане сыграют против «Анже».

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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