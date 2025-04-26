Витинья: «Мы разочарованы, но теперь «ПСЖ» нужно сосредоточиться на матче с «Арсеналом»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:3) в матче 31-го тура чемпионата Франции.

«У меня такое чувство, что «Ницца» была эффективна. В те немногие моменты, которые они создали, они забили. Конечно, мы можем играть лучше, наш матч не был идеальным, но я думаю, что главная причина в этом: они были эффективны, а мы нет. Также был отличный матч от Булки, вратаря «Ниццы».

Мы разочарованы, потому что хотели победить и продолжать в том же духе, чтобы остаться непобежденными в чемпионате. К сожалению, мы этого не сделали, но теперь нам нужно сосредоточиться на матче с «Арсеналом». Думаю, нам не стоит беспокоиться или паниковать. Конечно, нам нужно разобраться в том, что мы сделали не так, и как можно лучше подготовиться к матчу, но при этом помнить, что мы — отличная команда. У нас много качеств, много способностей, и именно на этом нам следует сосредоточиться. Потому что то, что мы сделали до сих пор, невероятно, и мы должны продолжать, на 100 процентов сосредоточившись на матче с «Арсеналом», — приводит официальный сайт клуба слова Витиньи.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции в этом сезоне. Команда с 78 очками уже гарантировала себе чемпионский титул. «Ницца» набрала 54 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.