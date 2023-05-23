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Сегодня, 17:02

Владельцы «ПСЖ» хотят купить «Сантос»

Виталий Косик
Корреспондент
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Компания Qatar Sports Investments, которая является владельцем «ПСЖ», хочет купить бразильский клуб «Сантос», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, переговоры уже преодолели начальную стадию.

В составе «Сантоса» дебютировал великий форвард Пеле в 1956 году. Он остается единственным игроком в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира — в 1958, 1962 и 1970 годах.

Также воспитанником бело-черных является Неймар, который выступает за «ПСЖ» и является самым дорогим игроком в истории — в 2017 году парижский клуб заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

Неймар Сантос
Пеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сантос
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