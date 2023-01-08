Владельцы «ПСЖ» хотят вложиться в еще один клуб и ведут переговоры с «Тоттенхэмом»

Компания Qatar Sports Investments, владеющая «ПСЖ», хочет вложиться в еще один клуб.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, компания хочет стать миноритарным акционером одного из клубов в этом году. Ведутся активные переговоры с клубами АПЛ, включая «Тоттенхэм».

Президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи в начале этой недели встретился с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви. Они провели ознакомительную встречу.

Qatar Sports Investment приобрели «ПСЖ» в 2011 году. В нынешнем сезоне французской лиги 1 клуб занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

Также команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Баварией».