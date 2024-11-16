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Сегодня, 23:00

Владелец «Лиона» озвучил свой план по спасению команды от понижения в классе

Владислав Маслов
Корреспондент
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Владелец «Лиона», американский бизнесмен Джон Текстор поедлился своим планом по сохранению команды в высшей лиге чемпионата Франции.

Ранее стало известно, что клуб условно исключен из числа участников Лиги 1 и будет понижен до второго дивизиона по окончании текущего сезона вне зависимости от его итогов. Чтобы избежать этого, «Лиону» необходимо погасить долги на сумму около 100 миллионов евро. Также на него наложен запрет на входящие трансферы.

Текстор заявил, что в ближайшие месяцы счета его холдинга Eagle Football, в который входит «Лион», должны пополниться на сумму не менее 300 млн евро. Общий долг группы, которой также принадлежат клубы «Моленбек» (Бельгия) и «Ботафого» (Бразилия), составляет 463,8 миллиона евро.

Так, Eagle Football планирует продать свои акции английского «Кристал Пэлас». На аукцион будут выставлены четыре пакета на общую сумму 200 миллионов евро. Также часть акций Eagle Football стоимостью около 100 миллионов евро будет выставлена на фондовую биржу.

«Это намного больше денег, чем необходимо для спасения «Лиона». Финансовый регулятор французского футбола не хотел принимать во внимание продажу наших акций. Не думаю, что мы потерпим неудачу на всех уровнях. Если все эти деньги поступят, мы не будем вкладывать их все в «Лион», а поделимся с другими подразделениями. У наших акционеров есть средства. Никто не позволит клубу вылететь», — цитирует Текстора RMC Sport.

Кроме того, владелец французского клуба намерен привлечь средства, которые выручит от продажи игроков, и сэкономить на зарплатах оставшихся футболистов.

«Лион» является 7-кратным чемпионом Франции. В нынешнем сезоне команда занимает 5-е место после 11 туров, набрав 18 очков.

Источник: RMC
ФК Лион

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