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Франция

Сегодня, 16:22

Владелец «Наполи» рассказал, что рассматривал Энрике на пост главного тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что рассматривал на пост главного тренера кандидатуры Тьяго Мотты и Луиса Энрике.

«Летом я разговаривал с Тьяго Моттой, но он не захотел занимать место тренера Спаллетти. Я позвонил Луису Энрике, и, слава богу, он поехал во Францию. Посмотрите на его результаты... Он меня тоже не убедил в наших разговорах в течение трех дней», — приводит слова Де Лаурентиса AS.

53-летний Энрике возглавил «ПСЖ» 5 июля. Под его руководством французский клуб провел 10 матчей и одержал 5 побед.

После 8 туров парижский клуб занимает 3-ю строчку в турнирной таблице лиги 1, набрав 15 очков. Лидирует — «Монако» (17 очков).

Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
Серия А
1
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