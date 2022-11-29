Владелец «ПСЖ» заявил, что в клубе довольны продлением контракта с Мбаппе

Владелец и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе.

«Я должен отвечать на этот вопрос каждый месяц, каждую неделю и каждый день. Он только что продлил контракт, мы все счастливы. Команда не проиграла ни одной игры в сезоне, мы уже 100 игр подряд распродаем билеты на матчи», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

23-летний француз выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года. За это время он провел за французский клуб 237 матчей, забил 190 мячей и отдал 93 результативные передачи.