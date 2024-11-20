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Сегодня, 17:14

Габулов дал совет Сафонову, конкурирующему за место первого вратаря «ПСЖ»

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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не нужно ждать быстрых и категоричных результатов от Сафонова в «ПСЖ», что он здесь и сейчас вытеснит Доннаруму. Матвею нужно просто продолжать работать, адаптироваться, терпеть и использовать те возможности, которые у него будут», — цитирует Габулова Legalbet.

В этом сезоне 25-летний Сафонов провел четыре матча в составе французской команды, пропустил 2 мяча и дважды отыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Владимир Габулов
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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