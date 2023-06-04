Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:16

Пономарев: «Если у Головина есть предложение, то ему надо бежать из «Монако»

Пономарев рассказал, стоит ли Александру Головину покинуть «Монако»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, стоит ли Александру Головину покинуть «Монако».

«Если у Головина есть предложение, то, конечно, ему надо бежать из «Монако». Но если его устраивает зарплата, то нет смысла куда-то уходить. Франция — прекрасная страна, хорошая зарплата. Переходить в другую команду — это значит там надо впахивать. В любой европейской команде от тебя потребуют сумасшедшей отдачи, а в «Монако» он играет в свое удовольствие. Зачем ему эти места в еврокубках и титулы? По молодости хочется играть в мюнхенской «Баварии», «Интере», но там надо вкалывать и иметь сумасшедшее здоровье. У Головина такого здоровья нет, он не любит жесткой борьбы. В Англии и Германии сумасшедшие нагрузки», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Головин провел за «Монако» 35 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-esli-u-golovina-est-predlozhenie-to-emu-nado-bezhat-iz-monako/
Александр Головин
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК Монако
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев
Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ
Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве
В Мелитополе прозвучала серия взрывов
Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Асенсио на следующей неделе подпишет контракт с «ПСЖ»

Доннарумма — об уходе Месси из «ПСЖ»: «Для меня было честью тренироваться и играть с легендой»