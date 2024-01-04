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Сегодня, 18:38

Во Франции начато расследование в отношении трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Неймар.
Фото AFP
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Во Франции открыто расследование в отношении трансфера бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, сообщает Liberation.

Как утверждает источник, «ПСЖ» подозревается в подкупе французских чиновников для получения налоговых льгот при совершении сделки по переходу Неймара в парижский клуб за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор является самым крупным в истории футбола.

Неймар выступал в «ПСЖ» с 2017 по 2023 годы, провел за парижан 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов.

В августе 2023 года бразилец перешел в «Аль-Хиляль».

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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