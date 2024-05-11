Во Франции назвали главную проблему «ПСЖ» после заявления Мбаппе об уходе

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе об уходе из клуба.

«Это вовсе не сюрприз, просто подтверждение информации, которая была у нас с 13 февраля. «ПСЖ» меняет свою спортивную политику каждый год. Вот в чем настоящая проблема», — сказал Леклер «СЭ».

В пятницу, 10 мая, форвард объявил о том, что покинет парижский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. До этого появлялась информация о том, что 25-летний француз подпишет контракт с «Реалом» до конца 2029 года.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с января 2016 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах во всех турнирах.