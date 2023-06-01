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Сегодня, 16:56

Во Франции объяснили уход Месси из «ПСЖ»: «С каждым днем он не молодеет»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал корреспонденту «СЭ» уход форварда Лионеля Месси из «ПСЖ».

«В «ПСЖ» Месси провел очень средний первый сезон. Начало второго было хорошим, возможно, потому что он готовился к чемпионату мира. После возвращения из Катара дела снова пошли хорошо, но далеко не исключительно. В Лиге чемпионов, в частности, Месси никогда не оказывал влияния в важных матчах. И поскольку с каждым днем он не молодеет, я не думаю, что со спортивной точки зрения (маркетинг — совсем другое дело!) он все еще может принести «ПСЖ» то, чего он им стоил», — сказал Леклер «СЭ».

В четверг, 1 июня, 35-летний аргентинский футболист вышел на заключительную открытую тренировку «ПСЖ» в сезоне — перед игрой 38-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» 3 июня.

На пресс-конференции после тренировки главный тренер Кристоф Гальтье объявил, что субботняя игра станет последней для Месси в «ПСЖ».

Лионель Месси. Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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