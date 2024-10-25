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Сегодня, 15:08

Во Франции обязали «ПСЖ» выплатить Килиану Мбаппе 55 миллионов евро

Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отклонила апелляцию «ПСЖ» по делу о невыплаченной зарплате и бонусах экс-игроку команды Килиану Мбаппе, сообщает L'quipe.

По данным источника, LFP согласилась со стороной обвинения и обязала «ПСЖ» выплатить 25-летнему футболисту 55 миллионов евро. Отмечается, что парижане обжалуют это решение.

Ранее Мбаппе обратился в LFP и УЕФА по делу о неуплате ему 55 миллионов евро по старому контракту с «ПСЖ».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. В общей сложности француз забил провел 308 матчей за клуб, в которых забил 256 голов и отдал 108 результативных передач. Минувшим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал

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