Во Франции ограбили экс-полузащитника «Арсенала» Гендузи

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи стал жертвой ограбления, сообщает La Provence.

По информации источника, инцидент произошел 2 августа. Злоумышленники проникли в дом 24-летнего француза в момент, когда он принимал участие в товарищеском матче против «Байера» (1:2). Девушка Гендузи, находившаяся в доме, успела вызвать полицию и не пострадала, но грабители сумели похитить часы Rolex стоимостью около 200 тысяч евро.

Гендузи выступает за «Марсель» с 2021 года. Ранее полузащитник играл за лондонский «Арсенал», «Герту» и «Лорьян».