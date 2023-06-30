Во Франции оставили в силе запрет на ношение хиджабов футболисткам во время матчей

Во Франции оставили в силе запрет на ношение хиджаба во время матчей.

Высший административный суд Франции оставил в силе запрет на ношение хиджабов для футболисток, сообщает Reuters.

«Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревнований», — говорится в заявлении суда.

Французская Федерация считает, что это решение дает ей возможность «вновь подтвердить республиканские и гражданские ценности, лежащие в основе футбола, и полную приверженность борьбе со всеми формами дискриминации и продвижению гендерного равенства».

ФИФА отменила аналогичный запрет на ношение хиджаба футболистками более 10 лет назад.