Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 12:28

Во Франции оставили в силе запрет на ношение хиджабов футболисткам во время матчей

Виктория Кравченко
Во Франции оставили в силе запрет на ношение хиджабов футболисткам во время матчей.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Во Франции оставили в силе запрет на ношение хиджаба во время матчей.

Высший административный суд Франции оставил в силе запрет на ношение хиджабов для футболисток, сообщает Reuters.

«Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревнований», — говорится в заявлении суда.

Французская Федерация считает, что это решение дает ей возможность «вновь подтвердить республиканские и гражданские ценности, лежащие в основе футбола, и полную приверженность борьбе со всеми формами дискриминации и продвижению гендерного равенства».

ФИФА отменила аналогичный запрет на ношение хиджаба футболистками более 10 лет назад.

Источник: https://www.reuters.com/world/europe/top-french-court-upholds-ban-wearing-hijab-during-soccer-games-2023-06-29/
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Щербакова впервые высказалась после слухов о возвращении в спорт. Что она заявила?
Источник сообщил о возможном уходе Мизулиной из Совета Федерации
В Свердловской области грибники нашли склад боеприпасов
В Киеве пригрозили отсутствием Зеленского на саммите НАТО без приглашения в альянс
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» в ближайшее время возглавит Луис Энрике

Тренера «ПСЖ» Гальтье арестовали по обвинению в расовой дискриминации