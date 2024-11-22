Федерация футбола Франции отклонила апелляцию «ПСЖ» в деле о невыплате Мбаппе 55 миллионов евро

Федерация футбола Франции (FFF) отклонила апелляцию «ПСЖ» на решение по делу о невыплате зарплаты и бонусов в размере 55 миллионов евро экс-форварду парижан Килиану Мбаппе, сообщает France Press.

25 октября такое же решение последовало от Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), которая обязала столичный клуб выплатить футболисту запрашиваемую сумму.

Ранее Мбаппе обратился в LFP и УЕФА по делу о неуплате ему 55 миллионов евро по старому контракту с «ПСЖ».

Форвард выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. В общей сложности француз забил провел 308 матчей за клуб, в которых забил 256 голов и отдал 108 результативных передач. Минувшим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента.