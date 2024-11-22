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Сегодня, 16:33

Федерация футбола Франции отклонила апелляцию «ПСЖ» в деле о невыплате Мбаппе 55 миллионов евро

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Федерация футбола Франции (FFF) отклонила апелляцию «ПСЖ» на решение по делу о невыплате зарплаты и бонусов в размере 55 миллионов евро экс-форварду парижан Килиану Мбаппе, сообщает France Press.

25 октября такое же решение последовало от Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), которая обязала столичный клуб выплатить футболисту запрашиваемую сумму.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» не собирается выплачивать Мбаппе 55 миллионов евро. Клуб могут исключить из Лиги чемпионов

Ранее Мбаппе обратился в LFP и УЕФА по делу о неуплате ему 55 миллионов евро по старому контракту с «ПСЖ».

Форвард выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. В общей сложности француз забил провел 308 матчей за клуб, в которых забил 256 голов и отдал 108 результативных передач. Минувшим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал

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