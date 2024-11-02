Во Франции отреагировали на выход Сафонова в старте «ПСЖ» на игру с «Лансом»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход вратаря Матвея Сафонова в стартовый состав «ПСЖ» на матч 10-го тура против «Ланса».

«Мы пока не знаем, почему Сафонов играет с первых минут. Но точно уверен, что у Матвея есть стимул хорошо играть. Для него положительным фактом является то, что он предпочтительнее Тенаса», — сказал Леклер «СЭ».

25-летний Сафонов в текущем сезоне провел 3 матча в составе «ПСЖ», в которых пропустил 2 мяча.