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Франция

Сегодня, 16:26

Во Франции призвали лишить Бензема гражданства и отобрать у него «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
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Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе отреагировала на заявление Министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена о связях форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема с террористической организацией.

Ранее Дарманен заявил, что Бензема «имеет печальные связи» с террористической организацией.

«Если слова министра подтвердятся, мы должны рассмотреть вопрос о санкциях против Карима Бензема. Символическая санкция заключается в лишении «Золотого мяча». Кроме того, мы должны подать заявление о лишении его гражданства», — написала Буайе в Twiiter.

15 октября 35-летний нападающий в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Он выступает за «Аль-Иттихад» с лета этого года. До этого форвард играл за «Реал» и «Лион». Кроме того, на его счету 37 голов в 97 матчах за сборную Франции.

Карим Бензема
Футбол
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