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Сегодня, 17:00

Во Франции считают, что к делу Гальтье о расизме будет большой интерес

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Reuters
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» высказался о расистском скандале с участием тренера Кристофа Гальтье, из-за которого он был уволен с поста главного тренера «ПСЖ».

56-летнего специалиста обвинили в расовой дискриминации. В апреле 2023 года французские СМИ опубликовали переписку тренера с бывшим спортивным директором «Ниццы» Жульеном Фурнье. Гальтье, который на тот момент работал в «Ницце», заявил, что в команде не должно быть слишком много мусульман и темнокожих футболистов.

В среду, 5 июля «ПСЖ» объявил об отставке Гальтье.

«Гальтье не был арестован. Он был вызван в полицейский участок, пришел туда сам и был взят под стражу. Он предстанет перед судом Ниццы 15 декабря. Во Франции, пока вы не предстанете перед судом, вы считаетесь невиновным. Именно бывший директор «Ниццы» Жюльен Фурнье обвинил Галтье в расизме во внутренних письмах, которые теперь стали достоянием общественности. Отношение болельщиков к этому? Сегодня это уже мало кого интересует, потому что Гальтье больше не в «ПСЖ». Но к судебному процессу снова будет большой интерес», — сказал Леклер «СЭ».

Гальтье был назначен на пост главного тренера «ПСЖ» в июле 2022 года. Он сменил Маурисио Почеттино и заключил контракт до лета 2024 года.

По итогам минувшего сезона «ПСЖ» под руководством Гальтье выиграл чемпионат Франции.

Кристоф Гальтье. Главный тренер «ПСЖ» задержан по делу о расизме. Ему грозит три года тюрьмы

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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