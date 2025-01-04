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Сегодня, 10:50

Во Франции считают, что Сафонов не сыграет в Суперкубке Франции против «Монако»

Константин Белов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче за Суперкубок Франции против «Монако».

«Точного ответа у меня нет, но думаю, что, скорей всего, в Суперкубке сыграет Доннарумма. Он был первым номером команды, получил травму, поправился и возвращается в строй. Это звучит логично, но с Энрике никогда не знаешь наверняка», — сказал Леклер «СЭ».

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится 5 января в Дохе (Катар) на стадионе «974». Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.

Матвей Сафонов
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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