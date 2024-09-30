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Во Франции считают, что Сафонов подтвердил статус второго номера «ПСЖ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото AFP
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Говорить о чем-то пока рано. Матвей выполнил свою работу, сделал несколько хороших сэйвов, но и допустил несколько ошибок. Мы все еще задаемся вопросом, каков его потенциал. Не забывайте, что у «ПСЖ» три вратаря. Сафонов подтвердил, что он номер 2, опережающий Тенаса, но для того, чтобы стать первым, потребуется серия огромных ошибок Доннаруммы», — сказал Леклер «СЭ».

25-летний Сафонов в текущем сезоне провел 3 матча в составе «ПСЖ», в которых пропустил 2 мяча.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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