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Сегодня, 11:25

Во Франции считают, что Сафонов пока не занял позицию основного вратаря «ПСЖ»

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Французский журналист FootMercato Аурелиен Маседо прокомментировал слухи, согласно которым Матвей Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ».

«Сафонов не становится первым вратарем, а только сыграет против «Атлетико». Это даст ему возможность проявить себя в большой игре. Доннарумма разочаровал в игре против «Арсенала». После этого Сафонов должен показать себя и подтвердить, что он может быть номером один. У болельщиков много сомнений, потому что он был куплен Кампосом, которого критикуют. Кроме того, Арнау Тенас ценится как резервный вратарь, и приобретение Сафонова вызвало у многих людей сомнения, потому что они не посчитали нужным покупать еще одного вратаря. Против «Ланса» Сафонов был очень хорош, особенно в пасе и построении игры. В своих первых двух матчах он успокоил, но должен подтвердить теперь подтвердить свой статус», — цитирует Маседо «ВсеПроСпорт».

«ПСЖ» занимает первую строчку в турнирной таблице французской лиги 1, имея в своем активе 26 очков. В этом сезоне Сафонов сыграл четыре матча за парижский клуб во всех турнирах и пропустил два гола.

Источник: ВсеПроСпорт
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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