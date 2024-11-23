Во Франции считают, что Сафонов в игре против «Тулузы» провел лучший матч за «ПСЖ»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (3:0).

«Сафонов провел свой лучший матч с момента прихода в «ПСЖ» . Есть вероятность, что Доннарумма, который также не играл за Италию на прошлой неделе против Франции, пропустил матч из-за якобы «боли в животе». По правде говоря, никто не понимает, как Луис Энрике выбирает вратарей. До сих пор неизвестно, кто будет в стартовом составе против «Баварии». Но допускаю, что Сафонов ближе к этому, чем его конкуренты. Особенно после матча в чемпионате», — сказал Лекрен «СЭ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне 25-летний россиянин провел 5 матчей и три раза отстоял на ноль.