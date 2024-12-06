Во Франции считают, что тренер «ПСЖ» Энрике вредит Сафонову и Доннарумме одновременно

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии «СЭ» поделился мнением о будущем вратарей «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумы.

«Невозможно предсказать будущее: мы даже не знаем, кто будет вратарем «ПСЖ» сегодня вечером! Единственное, что можно сказать наверняка, — пытаясь создать соперничество между Доннаруммой и Сафоновым, Энрике, возможно, уничтожает их обоих. Ни в одном крупном европейском клубе нет подобной системы, когда два вратаря постоянно соперничают. Но Энрике считает себя гениальнее любого другого тренера...», — сказал Леклер «СЭ».

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний вратарь сыграл 12 матчей за французскую команду во всех турнирах, пропустив 14 мячей. 2 игры он провел на ноль. Контракт итальянца с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Минувшим летом к парижанам присоединился российский голкипер Матвей Сафонов. В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 6 матчей за клуб во всех турнирах (2 «сухих» 3 пропущенных мяча).