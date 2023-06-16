Во Франции снимут сериал про Мбаппе

Сегодня, 08:23
Во Франции снимут сериал про форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Sports Zone.
По данным источника, съемки начнутся во время предсезонной подготовки игрока. Съемочная группа будет следить за выступлениями француза на Олимпиаде и на Евро-2024. Кроме того, будет показан переход Мбаппе в новую команду. Летом 2024 года футболист, скорее всего, покинет «ПСЖ».
Ранее СМИ распространили информацию, что форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года. Позже он опроверг эту информацию.
В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.