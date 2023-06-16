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Франция

Сегодня, 08:23

Во Франции снимут сериал про Мбаппе

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Во Франции снимут сериал про форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Sports Zone.

По данным источника, съемки начнутся во время предсезонной подготовки игрока. Съемочная группа будет следить за выступлениями француза на Олимпиаде и на Евро-2024. Кроме того, будет показан переход Мбаппе в новую команду. Летом 2024 года футболист, скорее всего, покинет «ПСЖ».

Ранее СМИ распространили информацию, что форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года. Позже он опроверг эту информацию.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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