Во Франции снимут сериал про Мбаппе

Во Франции снимут сериал про форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Sports Zone.

По данным источника, съемки начнутся во время предсезонной подготовки игрока. Съемочная группа будет следить за выступлениями француза на Олимпиаде и на Евро-2024. Кроме того, будет показан переход Мбаппе в новую команду. Летом 2024 года футболист, скорее всего, покинет «ПСЖ».

Ранее СМИ распространили информацию, что форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года. Позже он опроверг эту информацию.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.