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Сегодня, 21:45

Во Франции сообщили о личном желании Луиса Энрике видеть в «ПСЖ» Кварацхелию

Константин Белов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Кварацхелия согласовал 5-летний контракт с «ПСЖ», а зарплата 23-летнего грузина вырастет в пять раз.

«ПСЖ» всегда нужен такой сильный игрок, как Кварацхелия. И речь идет о сезоне, когда Хвича вместе с «Наполи» завоевал титул чемпиона Италии два года назад, а не о более напряженной игре в начале этого сезона. Он может играть на фланге, но еще по всей линии атака. Именно такой быстрый нападающий нравится Луису Энрике, он лично хочет видеть такого футболиста в команде», — сказал Леклер «СЭ».

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Контракт вингера с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

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Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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