Во Франции заявили, что болельщики ждут прихода Зидана на пост главного тренера сборной после ухода Дешама

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. 8 января 56-летний специалист сообщил, что принял решение покинуть национальную команду в 2026 году.

«Это заявление стало неожиданностью. Дешам — лучший тренер французской сборной, но несмотря на то, что мы дошли до полуфинала на последнем Евро, турнир был признан провальным. Люди начали уставать от стиля и тактики. И подавляющее большинство болельщиков с нетерпением ждут, когда же Зинедин Зидан займет эту должность», — сказал Леклер «СЭ».

Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда провела 166 матчей: 106 побед, 31 ничья и 29 поражений. В 2018-м французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций.