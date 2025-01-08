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Сегодня, 11:18

Во Франции заявили, что болельщики ждут прихода Зидана на пост главного тренера сборной после ухода Дешама

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. 8 января 56-летний специалист сообщил, что принял решение покинуть национальную команду в 2026 году.

«Это заявление стало неожиданностью. Дешам — лучший тренер французской сборной, но несмотря на то, что мы дошли до полуфинала на последнем Евро, турнир был признан провальным. Люди начали уставать от стиля и тактики. И подавляющее большинство болельщиков с нетерпением ждут, когда же Зинедин Зидан займет эту должность», — сказал Леклер «СЭ».

Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда провела 166 матчей: 106 побед, 31 ничья и 29 поражений. В 2018-м французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций.

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Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
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