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Сегодня, 13:30

Во французском СМИ заявили, что Сафонов мог сыграть лучше в эпизоде с пропущенным голом от «Реймса»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии «СЭ» оценил дебют вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против «Реймса» (1:1).

«Дебют в чемпионате Франции у Сафонова получился не таким праздничным, как в Лиге чемпионов. Работы у Матвея было немного. Но есть мнение, что в эпизоде с голом он мог сыграть получше», — сказал Леклер «СЭ».

Матч против «Реймса» стал первой игрой россиянина в чемпионате Франции. Ранее на этой неделе Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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