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Воспитанник «Марселя» Сантана Менди погиб в перестрелке в возрасте 22 лет

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий футбольного клуба «Обань», выступающего в четвертом по силе дивизионе чемпионата Франции, Сантана Менди погиб в возрасте 22 лет.

Как сообщает французский телеканал BFM Marseille, футболист умер в пятницу, 23 декабря, в перестрелке. На месте преступления было найдено 27 гильз. По сообщениям полиции, Менди получил двойное ранение и умер в больнице, не приходя в сознание.

Пресс-служба клуба «Обань» в субботу, 24 декабря, опубликовала официальное подтверждение смерти игрока.

«Обань» с глубокой скорбью узнал о трагической смерти Менди. Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье», — говорится в заявлении.

Сантана Менди — воспитанник «Марселя», позднее он выступал в клубах низших лиг Англии и Франции. За «Обань» футболист играл с июля 2022 года.

ФК Марсель
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