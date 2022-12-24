Воспитанник «Марселя» Сантана Менди погиб в перестрелке в возрасте 22 лет

Нападающий футбольного клуба «Обань», выступающего в четвертом по силе дивизионе чемпионата Франции, Сантана Менди погиб в возрасте 22 лет.

Как сообщает французский телеканал BFM Marseille, футболист умер в пятницу, 23 декабря, в перестрелке. На месте преступления было найдено 27 гильз. По сообщениям полиции, Менди получил двойное ранение и умер в больнице, не приходя в сознание.

Пресс-служба клуба «Обань» в субботу, 24 декабря, опубликовала официальное подтверждение смерти игрока.

«Обань» с глубокой скорбью узнал о трагической смерти Менди. Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье», — говорится в заявлении.