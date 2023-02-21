Президент «ПСЖ» хочет вернуть в команду Тухеля, эмир Катара настаивает на кандидатуре Зидана

Возвращение Томаса Тухеля является приоритетом для президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в случае ухода Кристофа Гальтье с поста главного тренера, сообщает журналист Санти Ауна.

Президент «ПСЖ» ежедневно общается с 49-летним немцем и поддерживает контакты с его окружением.

Отмечается, что Тамим бин Хамад аль-Тани видит в качестве нового главного тренера парижского клуба Зинедина Зидана. Стороны контактируют друг с другом уже полтора года.

По данным источника, менеджмент клуба недоволен не только последними результатами, но и игрой команды при Гальтье.