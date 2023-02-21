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Франция

Сегодня, 21:28

Президент «ПСЖ» хочет вернуть в команду Тухеля, эмир Катара настаивает на кандидатуре Зидана

Иван Шитик
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото AFP
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Возвращение Томаса Тухеля является приоритетом для президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в случае ухода Кристофа Гальтье с поста главного тренера, сообщает журналист Санти Ауна.

Президент «ПСЖ» ежедневно общается с 49-летним немцем и поддерживает контакты с его окружением.

Отмечается, что Тамим бин Хамад аль-Тани видит в качестве нового главного тренера парижского клуба Зинедина Зидана. Стороны контактируют друг с другом уже полтора года.

По данным источника, менеджмент клуба недоволен не только последними результатами, но и игрой команды при Гальтье.

Зинедин Зидан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Нассер Аль-Хелаифи
Томас Тухель
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