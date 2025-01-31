Вратарь «Балтики» Бориско считает, что Сафонов способен стать основным вратарем «ПСЖ»

Вратарь «Балтики» Максим Бориско высказался о трансфере российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ», а также оценил его шансы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы.

«Когда появились первые слухи о его трансфере в «ПСЖ», не поверил. Только после того, как появилась официальная информация. Он молодец, доказал все своим делом и своей игрой. Доннарумма чуть опытнее Матвея, но Сафонов может составить ему конкуренцию уже сейчас», -цитирует игрока Metaratings.ru.

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Российский вратарь провел два матча в Лиге чемпионов, пять встреч в чемпионате страны и одну игру в Кубке Франции, пропустив в них шесть мячей.

Бориско и Сафонов вместе занимались в академии «Краснодара» с 2008 по 2011 год.