Доннарумма хочет, чтобы Гальтье остался в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о будущем в клубе главного тренера Кристофа Гальтье.

«Честно говоря, мы не обращали внимания на свист в адрес Месси и Галтье, нам было просто приятно праздновать. Останется ли Галтье в команде? Это вопрос не ко мне. Я надеюсь, что да, потому что он великий тренер, он еще может многое дать, я очень рад, что провел с ним один сезон и надеюсь, что проведу еще много. Мы проиграли слишком много матчей, четыре дома в лиге 1, и этого не должно больше случиться. В этом году нам немного не хватило психологической силы», — приводит слова Доннаруммы RMC Sport.

Будущее Гальтье решится в ближайшие несколько дней. Контракт тренера истекает в июне 2024 года. Под руководством Гальтье «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а также вылетел в плей-офф Лиги чемпионов и Кубка Франции.