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Франция

Сегодня, 10:34

Доннарумма хочет, чтобы Гальтье остался в «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о будущем в клубе главного тренера Кристофа Гальтье.

«Честно говоря, мы не обращали внимания на свист в адрес Месси и Галтье, нам было просто приятно праздновать. Останется ли Галтье в команде? Это вопрос не ко мне. Я надеюсь, что да, потому что он великий тренер, он еще может многое дать, я очень рад, что провел с ним один сезон и надеюсь, что проведу еще много. Мы проиграли слишком много матчей, четыре дома в лиге 1, и этого не должно больше случиться. В этом году нам немного не хватило психологической силы», — приводит слова Доннаруммы RMC Sport.

Будущее Гальтье решится в ближайшие несколько дней. Контракт тренера истекает в июне 2024 года. Под руководством Гальтье «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а также вылетел в плей-офф Лиги чемпионов и Кубка Франции.

Источник: RMC Sport
Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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