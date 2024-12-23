Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:11

Сафонов о серии пенальти против «Ланса»: «Эмоциональный момент. Мне повезло»

Руслан Минаев
Матвей Сафонов.
Фото AFP
Telegram Дзен

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов назвал очень эмоциональной игру против «Ланса» (1:1, по пен. 4:3) в третьем раунде Кубка Франции.

Российский голкипер отразил два удара в серии пенальти.

«Очень сложная игра. У «ПСЖ» было не так много моментов, но я счастлив. Думаю, мне немного повезло, потому что после того, как я отбил мяч в перекладину, мне казалось, что он залетит в ворота, но, повторюсь, мне повезло, и это был очень эмоциональный момент», — сказал Сафонов после матча.

Матвей Сафонов в&nbsp;матче против &laquo;Ланса&raquo;. Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.

Матвей Сафонов
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
В Италии объяснили учащение нервных срывов Зеленского отчаянием
Определились все победители чемпионата России по фигурному катанию 2025
Офтальмолог предупредила об опасности при использовании гирлянд и пиротехники
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
Путин запустил движение по новым участкам в Московской и Ленинградской областях
Сегодня
Вчера
Неделя