Сафонов о серии пенальти против «Ланса»: «Эмоциональный момент. Мне повезло»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов назвал очень эмоциональной игру против «Ланса» (1:1, по пен. 4:3) в третьем раунде Кубка Франции.

Российский голкипер отразил два удара в серии пенальти.

«Очень сложная игра. У «ПСЖ» было не так много моментов, но я счастлив. Думаю, мне немного повезло, потому что после того, как я отбил мяч в перекладину, мне казалось, что он залетит в ворота, но, повторюсь, мне повезло, и это был очень эмоциональный момент», — сказал Сафонов после матча.

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.