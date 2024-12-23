Сафонов о серии пенальти в матче с «Лансом»: «Не буду раскрывать свои секреты»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал свои игру в серии пенальти в матче с «Лансом» (1:1, по пен. 4:3) в третьем раунде Кубка Франции. Россиянин отразил два удара и принес парижанам победу.

«У каждого игрока есть свои секреты, но я не намерен их раскрывать. Я сейчас лучше понимаю ожидания тренера, и для меня все стало легче. Мне потребовалось время, чтобы повысить свой уровень, и теперь я готов играть, чтобы остаться в этой команде», — цитирует россиянина L`Equipe.

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.