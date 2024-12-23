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Сафонов о серии пенальти в матче с «Лансом»: «Не буду раскрывать свои секреты»

Руслан Минаев
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал свои игру в серии пенальти в матче с «Лансом» (1:1, по пен. 4:3) в третьем раунде Кубка Франции. Россиянин отразил два удара и принес парижанам победу.

«У каждого игрока есть свои секреты, но я не намерен их раскрывать. Я сейчас лучше понимаю ожидания тренера, и для меня все стало легче. Мне потребовалось время, чтобы повысить свой уровень, и теперь я готов играть, чтобы остаться в этой команде», — цитирует россиянина L`Equipe.

Матвей Сафонов в&nbsp;матче против &laquo;Ланса&raquo;. Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.

Матвей Сафонов
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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