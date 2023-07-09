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Сегодня, 02:04

Вратарь «ПСЖ» Рико может завершить карьеру после падения с лошади. Он похудел на 20 кг

Сергей Разин
корреспондент
Серхио Рико.
Фото Global Look Press
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Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико может завершить игровую карьеру после падения с лошади, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, за время нахождения в больнице 29-летний испанец похудел примерно на 20 кг.

Ранее стало известно, что голкипер пришел в себя и начал разговаривать.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.

Сообщается, что прогнозов по поводу того, когда вратаря выпишут из больницы, на данный момент нет.

Серхио Рико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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