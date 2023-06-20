Вратарь «ПСЖ» Рико выписан из реанимации после падения с лошади

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Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико выписан из реанимации после того, как он упал с лошади, сообщает Football Espana.
По сведениям источника, 29-летний испанец переведен в обычную палату. Он находился в реанимации три недели.
28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.
Испанец играет в составе «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он не провел ни одного матча в составе парижан.