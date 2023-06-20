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Сегодня, 02:29

Вратарь «ПСЖ» Рико выписан из реанимации после падения с лошади

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико выписан из реанимации после того, как он упал с лошади, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, 29-летний испанец переведен в обычную палату. Он находился в реанимации три недели.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.

Испанец играет в составе «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он не провел ни одного матча в составе парижан.

Серхио Рико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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