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29 марта, 23:28

Сафонов после 6:1 с «Сент-Этьеном»: «Не очень рад, что пропустил в начале, но во втором тайме показали результат»»

Руслан Минаев
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал крупную победу над «Сент-Этьеном» (6:1) в матче 27-го тура чемпионата Франции. Россиянин отыграл весь матч.

«Всех приветствую, всех с победой! Не очень рад, потому что пропустили в начале и сами себе придумали проблемы. Но на второй тайм ребята вышли настроенные на борьбу полноценно и показали результат. Всех с победой, возвращаемся домой», — сказал Сафонов на видео, опубликованном в Telegram-канале.

«ПСЖ» (71 очко) продолжает лидировать в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике досрочно гарантирует себе чемпионство, если «Монако» и «Ницца» сыграют вничью в матче 27-го тура. Матч пройдет 29 марта. Начало — в 23.05 по московскому времени.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сент-Этьен
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