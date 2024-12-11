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Франция

Сегодня, 15:28

Вратарь «ПСЖ» Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене

Матвей Сафонов.
Фото AFP
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Анастасия Казачек, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, заявила, что он подал к ней пять исков.

Матвей Сафонов. Сафонов проиграл бывшей жене по делу об алиментах. Но это еще не конец разбирательств

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что суд отклонил апелляцию футболиста по делу об алиментах. В конце августа суд обязал Сафонова ежемесячно выплачивать его бывшей супруге средства в размере 25 процентов своих доходов на содержание их трехлетней дочери.

«Кроме того, от имени Матвея мне поступил текст одного юридически странного мирового соглашения по одному иску — о порядке общения с ребенком, — приводит ТАСС слова Казачек. — В иске Сафонова просительная часть имеет всего восемь строчек».

По ее словам, что в мировом соглашении текст Сафонова почти в 10 раз больше, чем в требованиях его иска, что юридически недопустимо.

Казачек также подчеркнула, что не чинит препятствий для общения спортсмена с дочерью.

Источник: ТАСС
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Матвей Сафонов
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