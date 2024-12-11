Вратарь «ПСЖ» Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене

Анастасия Казачек, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, заявила, что он подал к ней пять исков.

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что суд отклонил апелляцию футболиста по делу об алиментах. В конце августа суд обязал Сафонова ежемесячно выплачивать его бывшей супруге средства в размере 25 процентов своих доходов на содержание их трехлетней дочери.

«Кроме того, от имени Матвея мне поступил текст одного юридически странного мирового соглашения по одному иску — о порядке общения с ребенком, — приводит ТАСС слова Казачек. — В иске Сафонова просительная часть имеет всего восемь строчек».

По ее словам, что в мировом соглашении текст Сафонова почти в 10 раз больше, чем в требованиях его иска, что юридически недопустимо.

Казачек также подчеркнула, что не чинит препятствий для общения спортсмена с дочерью.