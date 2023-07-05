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Сегодня, 15:54

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико переведен в обычную палату

Виталий Косик
Корреспондент
Серхио Рико.
Фото Global Look Press
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Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико покинул отделение интенсивной терапии и продолжит свое выздоровление в обычной палате больницы Вирхен-дель-Росио в Севилье, сообщает Le Parisien.

Ранее стало известно, что голкипер пришел в себя и начал разговаривать.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.

Сообщается, что прогнозов по поводу того, когда вратаря выпишут из больницы, на данный момент нет.

Источник: Le Parisien
Серхио Рико
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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