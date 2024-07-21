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Вратарь «ПСЖ» Тенас: «Тренировки с Мбаппе — как выпускной экзамен для вратаря, но у нас с ним примерно 50/50»

Алина Савинова
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Вратарь «ПСЖ» Арнау Тенас рассказал, какие отношения у него сложились с нападающим Килианом Мбаппе во время совместного выступления за парижан.

«Я с ним поладил с первого дня. У нас сложилась хорошая дружба. Он фантастический парень. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит As слова Тенаса.

Также он поделился впечатлениями от тренировок с французским форвардом.

«Тренировки с ним — это как выпускной экзамен для вратарей? Абсолютно. Но я бы сказал, что в личных поединках у нас с ним примерно 50 на 50. Мбаппе — игрок мирового уровня, и, увидев, как он тренируется, я был удивлен», — добавил голкипер.

Тенас присоединился к «ПСЖ» летом 2023 года. Мбаппе выступал за парижан с 2018-го по 2024-й. 3 июня «Реал» объявил о переходе 25-летнего форварда. Футболист подписал контракт с мадридским клубом до 2029 года.

Источник: As
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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