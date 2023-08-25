Время начала матча «Марсель» — «Брест» перенесено

Профессиональная футбольная лига Франции перенесла время начала матча 3-го тура лиги 1 между «Марселем» и «Брестом». Встреча пройдет на стадионе «Велодром».

Изначально игра должна была начаться в 18.00 по московскому времени, но из-за жары стартовый свисток отложен на 2 часа.

После двух туром «Марсель» с 4 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Брест» с 6 очками идет на 2-й строчке.