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Сегодня, 05:52

Время начала матча «Марсель» — «Брест» перенесено

Евгений Козинов
Корреспондент
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Профессиональная футбольная лига Франции перенесла время начала матча 3-го тура лиги 1 между «Марселем» и «Брестом». Встреча пройдет на стадионе «Велодром».

Изначально игра должна была начаться в 18.00 по московскому времени, но из-за жары стартовый свисток отложен на 2 часа.

После двух туром «Марсель» с 4 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Брест» с 6 очками идет на 2-й строчке.

Франция. Лига 1. 3-й тур
26 авг, 20:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Брест

Футбол
ФК Брест
ФК Марсель
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 20:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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