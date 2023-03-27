Все клубы МЛС согласились выплачивать часть зарплаты Месси ради его перехода в лигу

Клубы американской МЛС пришли к новому варианту для перехода форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в лигу, сообщает Sport.

По информации источника, «Интер Майами» не в состоянии полностью взять на себя зарплату аргентинского нападающего. В связи с этой ситуацией владельцы клубов МЛС достигли договоренности о том, что все команды будут выплачивать часть зарплаты футболиста.

35-летний форвард выступает за парижскую команду с августа 2021 года, его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.