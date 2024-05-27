Второй голкипер «ПСЖ» Тенас хочет покинуть клуб в случае прихода Сафонова

Голкипер «ПСЖ» Арнау Тенас может покинуть команду в случае трансфера российского вратаря Матвея Сафонова в парижский клуб, сообщает L'Equipe.

По данным источника, испанец хочет получать большее количество игрового времени и уже попросил руководство отправить его в аренду. Футболист уверен, что с приходом Сафонова, он станет третьим вратарем команды.

22 мая сообщалось о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу российского голкипера. 26-го числа эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что для заключения сделки осталось уладить небольшие детали.

22-летний Тенас в прошлом сезоне провел 6 матчей в лиге 1, пропустив 7 голов. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.