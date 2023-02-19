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Сегодня, 20:36

Чанов — о Головине: «Если есть предложение от других клубов, то надо двигаться дальше»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина перейти в более сильный клуб.

«Монако» достаточно известная команда, и уровень французского футбола мы тоже знаем. Переходить куда-то — это его решение, и мы не знаем ни о каких предложениях. Интересно ли мне увидеть Головина в другой команде? Конечно, всегда хочется, чтобы наши футболисты играли в европейских командах, как можно топовее: «Баварии», «Барселоне», «Реале» и других. Вполне возможно, что Головина все устраивает в «Монако». Если есть предложение от других клубов, то надо двигаться дальше», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Головин забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.

 

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10664528-chanov-posovetoval-golovinu-dvigatsya-dalshe-v-sluchae-predlozheniya-ot-bolee-silnoj-komandy.html
Александр Головин
Вячеслав Чанов
ФК Монако
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