Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 02:31

Колосков: «Головин — лучший российский игрок прямо сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал продление контракта «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

«Головин — лучший российский игрок прямо сейчас. Решение продлить контракт с «Монако» — правильное. Там Головин уже свой во всех смыслах. Его выбрали как ключевого игрока, вокруг которого строится игра команды. Не пора ли Головину перейти в топ-клуб? «Монако» — хороший клуб, выступающий в Лиге чемпионов. К тому же, продление контракта никак не мешает потенциальному переходу. Думаю, если в «Монако» поступит стоящее предложение по Головину, то его обязательно рассмотрят», — цитирует «РБ спорт» Колоскова.

Головин выступает за «монегасков» с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

Александр Головин. Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года
Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Вячеслав Колосков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Сегодня
Вчера
Неделя