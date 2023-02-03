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Сегодня, 20:37

Выяснилось, почему Шкриньяр не перешел в «ПСЖ» зимой

Виктория Кравченко
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Стало известно, почему защитник «Интера» Милан Шкриньяр не перешел в «ПСЖ» в январе этого года, сообщает Relevo.

По данным источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи почти договорился с президентом «Интера» Стивеном Чжаном о зимнем трансфере Милана Шкриньяра, однако вмешалась директора миланского клуба. Они убедили руководство «Интера» не продавать пока футболиста.

Сообщалось, что 27-летний футболист 100 процентов покинет «Интер» в июне бесплатно, чтобы присоединиться к французскому клубу.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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