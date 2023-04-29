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Сегодня, 06:35

Якобс: «Чтобы сохранить шансы на попадание в тройку «Монако» нужно набрать максимум очков в шести оставшихся играх»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Монако» Исмаил Якобс поделился ожиданиями от матча 33-го тур чемпионата Франции с «Монпелье».

«Чтобы сохранить шансы на попадание в тройку лидеров и нагнать конкурентов, нам нужно набрать максимум очков в шести заключительных встречах, однако теперь наша судьба уже не в наших руках. Для успеха нам нужно немного удачи. Могу вас заверить, что мы сделаем все, чтобы справиться с поставленной целью.

Тот факт, что Тежи Саванье не появится на поле ближайшем матче, не вносит фундаментальных изменений в наш тренировочный процесс перед игрой с «Монпелье». Главное теперь сосредоточиться на собственной игре. На каждой тренировке мы выкладываемся на полную, чтобы наилучшим образом подготовиться к предстоящей встрече", — цитирует пресс-служба клуба Якобса.

Матч «Монако» — «Монпелье» состоится в воскресенье, 30 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81-%D0%BC%D1%8B-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC/
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